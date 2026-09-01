Μία εβδομάδα, δυο αγκαλιές αποχώρησης!

Ιωάννης Κούσουλος και Νικόλας Παναγιώτου ήταν κοντά στην αποχώρησή τους από την Ομόνοια, φεύγοντας αμφότεροι για το εξωτερικό.

Ο πρώτος συνεχίζει όπως όλα δείχνουν στην Ελλάδα και την Κηφισιά, ενώ για την Ολλανδία και την Ουτρέχτη πάει ο δεύτερος.

Ο Κούσουλος αποχαιρέτησε, στην αγκαλιά του Παναγιώτου, στο παιχνίδι με την Σεντ-Τρούιντεν, ενώ ο Παναγιώτου αποχαιρέτησε, στην αγκαλιά του Κούσουλου, στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου.

Πάντως, ακόμη επισήμως δεν έχουν αποχωρήσει από το Ηλίας Πούλλος και αναμένεται η τελική απόφαση και για τους δύο.