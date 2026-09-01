Ο κόσμος του ποδοσφαίρου για το διεθνές «αντίο» του Λιονέλ Μέσι

Από τους συμπαίκτες του στην «αλμπισελέστε», μέχρι τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές, από τον προπονητή του στην παιδική του ηλικία, μέχρι τον αρχηγό του κράτους της Αργεντινής, ο κόσμος του αθλητισμού και όχι μόνο, αντέδρασε με εγκάρδια ευγνωμοσύνη στην ανακοίνωση του Λιονέλ Μέσι για την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικότερα μηνύματα προς τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της τελευταίας 20ετίας, είναι τα ακόλουθα:

- Η εθνική ομάδα της Αργεντινής: «Αιώνια ευγνωμοσύνη, Λέο. Θα σε αγαπάμε μέχρι το τέλος της ζωής μας».

- Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, συμπαίκτης του Μέσι στην εθνική ομάδα και στην Ίντερ Μαϊάμι, πρωταθλητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022: «Η άνευ όρων αγάπη σου για την χώρα μας, ο εσωτερικός σου αγώνας να μην τα παρατάς ποτέ, η δύναμή σου να υπομένεις πάντα την αδικία, η ηγεσία σου και η καλοσύνη σου με κάθε παίκτη... Σε ευχαριστούμε, τον μεγαλύτερο όλων των εποχών, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις τόσο, τόσο χαρούμενους, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα χαμόγελα έχεις φέρει!! Είσαι αιώνιος».

- Άνχελ Ντι Μαρία, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 με τον Μέσι, πρώην συμπαίκτης στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Θα σου είμαστε ευγνώμονες για το υπόλοιπο της ζωής μας που είσαι Αργεντινός, που έφερες την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. που επέλεξες να είσαι Αργεντινός, ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να είχες επιλέξει κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ, Αρχηγέ. Σε ευχαριστώ για όλα. Ο καλύτερος στην Ιστορία».

- Λεάντρο Παρέδες, συμπαίκτης στην εθνική ομάδα και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, πρώην συμπαίκτης στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Σε ευχαριστώ για τα πάντα. Είσαι, και πάντα θα είσαι, ο σπουδαιότερος όλων των εποχών. Σε αγαπάμε, Αρχηγέ».

- Λαουτάρο Μαρτίνεθ, συμπαίκτης στην εθνική ομάδα και πρωταθλητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022: «Σε ευχαριστώ για κάθε συμβουλή, κάθε συζήτηση, κάθε προπόνηση, κάθε αγκαλιά και κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε. Σε ευχαριστούμε που γράφεις ιστορία μαζί μας και που μας επιτρέπεις να είμαστε μέρος της ιστορίας σου. Θα μας λείψεις πάρα πολύ, Αρχηγέ. Θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες που μπορέσαμε να περπατήσουμε αυτό το μονοπάτι μαζί σου».

- Newell's Old Boys, η παιδική ομάδα του Μέσι στο Ροζάριο: "Ευχαριστώ, Λέο".

- Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA: «Σε ευχαριστούμε που έφερες τόση χαρά σε εκατομμύρια οπαδούς του ποδοσφαίρου. Αποσύρεσαι από το διεθνές ποδόσφαιρο ως πρωταθλητής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχει δει ποτέ το άθλημά μας. Θα θυμόμαστε πάντα το μαγικό σου ταλέντο και την ταπεινότητά σου».

- UEFA: "Λιονέλ Μέσι. Μια ιστορική καριέρα στην εθνική ομάδα!"

- Τσάβι Ερνάντες, πρώην συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα: «Χίλια συγχαρητήρια, Λέο. Έχεις πετύχει όλα όσα είχες βάλει στόχο να κάνεις με την Αργεντινή. Απλά ο καλύτερος. Μια τεράστια αγκαλιά».

-Άντριαν Κόρια, προπονητής του Μέσι στα παιδικά του χρόνια στην Νιούελς Όλντ Μπόις, και αργότερα μέλος του επιτελείου της Μπαρτσελόνα όταν ο Μέσι έπαιζε εκεί: «Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ για όλο αυτό το ταξίδι τόσων χρόνων, έναν μακρύ δρόμο όπου έδωσες τα πάντα. Τις αποτυχίες, τη δόξα. Τον θαυμασμό μιας γενιάς που σε στηρίζει και σε σέβεται, παιδιά που μόλις που μπορούν να προφέρουν το όνομά σου, Μέσι, και χώρες σε όλο τον κόσμο που γιορτάζουν το παιχνίδι σου και τις νίκες σου. Είμαστε υπερήφανοι που απολαύσαμε την παρέα σου. Σε ευχαριστούμε και θα είσαι πάντα στις καρδιές όλων».

- Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι: «Σε ευχαριστώ πολύ, απίστευτε άνθρωπε...!!!»

- Εντουάρντο Σακέρι, Αργεντινός συγγραφέας: «Τι λες σε κάποιον που φεύγει, αφού σου έδωσε ταλέντο, χαρά, θυσία, συντροφικότητα, αφοσίωση και ταπεινότητα για τόσα χρόνια; Σε ευχαριστώ, Μέσι. Σε ευχαριστώ για τις καλές στιγμές, σε ευχαριστώ για τις κακές στιγμές, σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί, σε ευχαριστώ που επέστρεψες. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ για όλα».

- Φράνκο Κολαπίντο, Αργεντινός οδηγός της Φόρμουλα 1: «Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια ευγνωμοσύνης... Είμαστε απίστευτα τυχεροί που σας είχαμε και που σας εκτιμούσαμε για τόσο καιρό. Σας ευχαριστούμε που ξανασηκωθήκατε ξανά και ξανά και που δώσατε τα πάντα για να κάνετε μια ολόκληρη χώρα ευτυχισμένη. Είστε παράδειγμα για όλους μας».

- Αντονέλα Ροκούτσο, σύζυγος του Λιονέλ Μέσι. «Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να ξανασηκώνεσαι. Τι προνόμιο να είμαι δίπλα σου σε αυτό το ταξίδι και να σε βλέπω να πετυχαίνεις όλα σου τα όνειρα. Άξιζες αυτή την ιστορία και πολλά άλλα. Σε αγαπάμε απεριόριστα».