Άναψε «κόκκινο» στους ΑΕΚτζήδες η Νέα Σαλαμίνα

Σοβαρό θέμα πως προκύπτει ενόψει του αγώνα ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ, το οποίο ορίστηκε για την ερχόμενη Κυριακή (06/09), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Αμμοχώστου άναψε… κόκκινο στην παρουσία φιλάθλων των κιτρινοπρασίνων στο «Αμμόχωστος», λόγω των πρόσφατων επεισοδίων στο Fan Day των ερυθρολεύκων.

Η Νέα Σαλαμίνα θεωρεί πως πως παρουσία και των δύο πλευρών στο γήπεδο είναι υψηλής επικινδυνότητας κι έτσι προκρίνουν το ενδεχόμενο μη μετακίνησης των φίλων της ΑΕΚ. Οι επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό καθώς η Αστυνομία θα γνωστοποίησει την απόφαση της αφού επικοινωνήσει -και- με την ΚΟΠ.