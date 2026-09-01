«Απαιτούμε να τιμωρηθεί ο Φελλάς και να εξαιρεθεί από όλα τα παιχνίδια της ΑΕΛ»

Στην ΑΕΛ παρά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Ανόρθωσης, «βράζουν» με τη διαιτησία, ενώ βαρύ είναι το κλίμα μετά τους δύο τραυματισμούς των Γκομίς και Τσατάκοβιτς. Η ομάδα της Λεμεσού προσανατολίζεται να αντικαταστήσει και τους δύο, ενώ στο… μέτωπο της διαιτησίας, προχώρησε σε καταγγελία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Φελλά (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Αναλυτικά:

«Στείλαμε χθες επιστολή προς την ΚΟΠ και στην επιτροπή διαιτησίας. Μόλις είχε οριστεί ο κ. Φέλλας, είχαμε επανειλημμένα επιφυλάξεις και ενστάσεις, τις οποίες είχαμε αναφέρει στους ανθρώπους της ομοσπονδίας. Ζητήσαμε να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό, ζούμε στην Κύπρο και γνωρίζουμε πως ο κάθε άνθρωπος υποστηρίζει μια ομάδα. Εξάλλου, αυτό το θεωρούμε και φυσιολογικό, καθώς για να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο σίγουρα κάποτε υποστήριζες μια ομάδα. Ακόμη και στο υποσυνείδητο του οποιουδήποτε μπαίνει, τότε, υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Το ζήτημα με τον κ. Φέλλα είναι πως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το παιχνίδι. Δεν είναι υπερβολή να αγωνίζεσαι δυνατά. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας διαιτητής να είναι άρχοντας στο παιχνίδι να ελέγχει τους ποδοσφαιριστές. Παράδειγμα, το 8 της Ανόρθωσης, ο παίκτης που χτύπησε τον Γκομίς, είχε κάνει τρία σκληρά μαρκαρίσματα και δεν δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Ακόμη και στη φάση με τον Γκομίς, αν και ήταν κατά λάθος, δεν έδωσε καν φάουλ, απλά είδε το πόδι του παίκτη μας και έδωσε κόκκινη.

Γενικά, όταν δώσεις μια κίτρινη κάρτα, θα είναι πιο προσεκτικός ο παίκτης. Όταν επιτρέψεις σκληρά μαρκαρίσματα, σίγουρα θα συνεχίσουν. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ένας παίκτης έπρεπε να αποβληθεί, να στερεί από τον ποδοσφαιριστή μας το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε πώς θα έρθει πίσω ο Γκομίς μετά τον σοβαρό τραυματισμό. Θεωρώ ότι οι διαιτητές μας στερούνται προσωπικότητας. Φοβούνται! Θέλουμε να μας απαντήσει ο κ. Νταμάτο και η ΚΟΠ πώς υπάρχει τόση στήριξη, αφού σε σημεία που είναι σοβαρά ζητήματα δεν ανταπεξέρχονται.

Πλέον απαιτούμε από την ομοσπονδία να τιμωρηθεί ο διαιτητής, και φυσικά να εξαιρεθεί από όλα τα παιχνίδια της ΑΕΛ».