Ξεκαθαρίζουν για Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση και απαντούν στην «στοχοποίηση»

Ενοχλημένοι παρουσιάζονται στην Ανόρθωση για το γεγονός πως έχει στοχοποιηθεί για σκληρό παιχνίδι, στην πρεμιέρα με την ΑΕΛ, λόγω των σοβαρών τραυματισμών των Γκομίς-Τσατάκοβιτς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Χαράλαμπος Παρπεττάς, παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport FM 104.0) και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε πως δεν προκύπτει ότι οτιδήποτε για τον Ελ Μαέστρο και πως οι συναντήσεις με την διοίκηση, είναι προγραμματισμένες.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι με την ΑΕΛ: «Ούτε το αποτέλεσμα, ούτε η εικόνα μας ικανοποιούν. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες, απαιτούμε περισσότερα από τους εαυτούς μας αλλά δεν υπάρχει πανικός. Ήταν μόλις το πρώτο ματς της χρονιάς και πιστεύουμε ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να παρουσιαστεί καλύτερη στη συνέχεια. Συναντήσεις έγιναν πολλές. Βγήκες προς τα έξω η χθεσινή συνάντηση που είναι μέρος μιας σταθερής εβδομαδιαίας επικοινωνίας. Δεν ήταν έκτακτη εξέλιξη που προέκυψε μετά το αποτέλεσμα στο “Άλφαμεγα Stadium”».

Για το αν νιώθει πίεση ο Ελ Μαέστρο: «Αυτό που νιώθει είναι στεναχώρια γιατί ξέρει ότι με το ρόστερ που διαθέτει, η ομάδα μπορεί να παίξει καλύτερα. Είναι νέος προπονητής, τώρα μαθαίνει το πρωτάθλημα και τα φιλικά είναι διαφορετικά από τα επίσημα. Μέσα από την δουλειά στις προπονήσεις ευελπιστούμε ότι η Ανόρθωση θα παρουσιαστεί διαιρετική. Υπάρχουν και κάποιοι τραυματισμοί που επηρέασαν. Θεωρούμε ότι η Ανόρθωση θα είναι διαφορετική όταν θα έχει ο προπονητής όλους τους παίκτες διαθέσιμους».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Πέρασε από εξετάσεις ο Φουρτάδο και είμαστε σε αναμονή για τα αποτελέσματα. Ο Τόσιτς θα αξιολογείται και θα φανείς μέσα στην εβδομάδα, ενώ αξιολογείται και η κατάσταση του Αρτυματά».

Για το γεγονός ότι από την ΑΕΛ λένε ότι η Ανόρθωση έπαιξε δυνατά: «Γίνεται μια αλλοίωση της εικόνας. Αυτό που βγαίνει είναι ότι σκόπιμα οι παίκτες της Ανόρθωσης βρήκαν για να τραυματίσουν τους αντιπάλους. Στον πρώτο τραυματισμό ο Φαν Νιφ γλίστρησε, ενώ ο δεύτερος τραυματισμός ήρθε σε μια προσπάθεια του παίκτη της ΑΕΛ να μαρκάρει τον Αμποάκι. Δεν χρειάζονται μικροπολιτικές που στοχοποιούν μια ομάδα, δεν το δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση».