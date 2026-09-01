Ομόνοια - Πάφος FC: Αυτή είναι η ομάδα διαιτησίας για το Super Cup
ΓΗΠΕΔΟ
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Το παιχνίδι ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη στις 19:30
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές του αγώνα Super Cup 2026 που θα γίνει την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Ομόνοιας Λευκωσίας και της Πάφος F.C.
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου
19:30 Ομόνοια Λευκωσίας – Πάφος F.C.
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Αντωνίου Μενέλαος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας