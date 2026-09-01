Αλλαγή ώρας στο Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ

Ο αγώνας της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και της ΑΕΚ Λάρνακας θα αρχίσει στις 19:00 αντί στις 20:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος.

Μετά από αυτή την αλλαγή, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»)

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου (Αλφαμέγα)

20:00 Ομόνοια Αραδίππου – Krasava Ε.Ν.Υ. (ΑΕΚ Αρένα)

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού (ΓΣΠ)

19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας («Αμμόχωστος Επιστροφή»)

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός Λευκωσίας («Στέλιος Κυριακίδης)

20:00 Άρης Λεμεσού - Ομόνοια Λευκωσίας (Άλφαμεγα)