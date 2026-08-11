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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα κλικς της απογοήτευσης - Δυσκολεύονταν να το πιστέψουν στον Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα κλικς της απογοήτευσης - Δυσκολεύονταν να το πιστέψουν στον Απόλλωνα

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Πόνεσε πολύ, ιδίως με τον τρόπο που ήρθε, ο αποκλεισμός του Απόλλωνα από την Μπραν. Οι φωτογραφίες από τη λήξη του αγώνα και τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν καταδεικνύουν το μέγεθος της απογοήτευσης και ότι δυσκολεύονταν να πιστέψουν πώς έχασαν την πρόκριση, την οποία κρατούσαν στα χέρια τους μέχρι το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν οι Νορβηγοί σκόραραν το 2-1 στέλνοντας το ματς στην παράταση, όπου εντέλει επικράτησαν με 4-2.

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