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Να το σφραγίσει στο καμίνι!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Να το σφραγίσει στο καμίνι!

Η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα βρίσκεται στα ύψη

Με ασπίδα τη νίκη με 1-0 στη Νορβηγία και έχοντας 7500 με 8000 φιλάθλους στο πλευρό του, ο Απόλλωνας φιλοξενεί απόψε την Μπραν στο «Αλφαμέγα» (20:00), με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση για τα πλέι οφ του Conference League. Το μήνυμα που βγαίνει από τις τάξεις των κυανολεύκων είναι ότι θα χρειαστεί η ίδια ή και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στον επαναληπτικό αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, ώστε η ομάδα να πετύχει τον στόχο της και να βρεθεί στην επόμενη φάση.

Ως εκ τούτου, στον Απόλλωνα, μπορεί να γνωρίζουν ότι έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι για την πρόκριση, αλλά την ίδια στιγμή δεν εφησυχάζουν από το σκορ του πρώτου ματς. Κι αυτό γιατί ξέρουν ότι η Μπραν, εκτός του ότι είναι μια ποιοτική ομάδα, έφθασε στη Λεμεσό αποφασισμένη να τα δώσει όλα για την ανατροπή. Με λίγα λόγια οι κυανόλευκοι… πατούν στο έδαφος.

Η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα βρίσκεται στα ύψη, με τους ίδιους να παρουσιάζονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν τη μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη, παίρνοντας θέση στον προθάλαμο της League Phase.

Ο Ερνάν Λοσάδα, γνωρίζοντας τη συνταγή της επιτυχίας του πρώτου παιχνιδιού, αναμένεται να επιλέξει την άσκηση έντονης πίεσης από τα πρώτα λεπτά. Στόχος είναι, μέσα από γρήγορες εναλλαγές της μπάλας και αυτοματισμούς, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το γκολ. Ταυτόχρονα, ο 44χρονος Αργεντινός κόουτς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αλληλοκαλύψεις, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αφήσει ανοικτούς χώρους δράσης στους Νορβηγούς.

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