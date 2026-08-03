Έχει λόγο που είναι ο μόνος της 10ετίας!

Τυπικής διαδικασίας ήταν η επιβεβαίωση της παραμονής του Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο του Απόλλωνα.

O Αργεντινός έχει βάλει σε μία πολύ καλή πορεία την ομάδα της Λεμεσού, από τον Δεκέμβριο του 2025 οπότε και ανέλαβε, και δικαιολογημένα η προοπτική ανανέωσης που υπήρχε από τότε στο συμβόλαιο, έγινε πράξη. Έτσι, πλέον οι δυο πλευρές δεσμεύονται μέχρι το 2028, με τον Λοσάδα να γίνεται ο πρώτος προπονητής –με εξαίρεση φυσικά τον Σωφρόνη Αυγουστή, που έκανε τρεις θητείες στους γαλάζιους- που παίρνει νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο. Ο τελευταίος ήταν ο Πέδρο Εμάνουελ, που τον Ιούνιο του 2015 υπέγραψε για έναν χρόνο με προοπτική για ακόμη έναν, όπως και έγινε, αν και εν τέλει αποχώρησε στα μισά της δεύτερης σεζόν.

Και υπάρχει λόγος που η διοίκηση του Απόλλωνα έδωσε το χρίσμα στον Λοσάδα και για τη νέα περίοδο. Η βελτίωση που έδειξαν οι κυανόλευκοι από τον Δεκέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει με ευρωπαϊκό εισιτήριο στα χέρια, τη στιγμή που όταν ήρθε, πάλευαν να μπουν εντός της πρώτης εξάδας. Έτσι, κρίθηκε ότι ο 44χρονος είναι ο κατάλληλος για να οδηγήσει τη νέα χρονιά την ομάδα της Λεμεσού, με τον πήχη να έχει ανεβεί και σίγουρα ο Απόλλωνας θα θέλει να κερδίσει περισσότερα πράγματα, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στην Ευρώπη.