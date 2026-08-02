Έμεινε μονάχα μία... έγνοια στον Απόλλωνα

Δύο ήταν οι θέσεις που τόνιζαν εδώ και καιρό από τον Απόλλωνα ότι ήταν σε πρώτο πλάνο για την ενίσχυση. Αυτή του επιθετικού κορυφής και του εξτρέμ.

Για την πρώτη θέση το κενό καλύπτεται με την απόκτηση του Άικ Ούγκμπο, ο οποίος εντάσσεται στους γαλάζιους, ως δανεικός από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Ο 27χρονος επιθετικός, γεννημένος στο Λονδίνο και με καταγωγή από τη Νιγηρία, σε διεθνές επίπεδο επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Καναδά.

Πλέον οι ιθύνοντες του προγραμματισμού κοιτάζουν τις επιλογές για να ενισχύσουν την εμπροσθοφυλακή με έναν παίκτη που θα καλύπτει τα άκρα της επιθετικής γραμμής, ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες για τον βασικό σχεδιασμό.

Τώρα εάν θα προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη στη συνέχεια θα φανεί στην πορεία και ενδεχομένως αναλόγως και από την εξέλιξη της προσπάθειας του συγκροτήματος της Λεμεσού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Θυμίζουμε ότι, πριν από τον Ούγκμπο, οι κυανόλευκοι είχαν ανακοινώσει τους Λεωνίδα Κονομή, Ανδρέα Αθανασίου, Εμάνουελ Αϊβού, Ευάγγελο Ανδρέου, Αλέν Όζμπολτ, Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη και τον Κόνορ Γκόλντσον, ο οποίος φυσικά δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, βιώνοντας ένα πρόβλημα υγείας.