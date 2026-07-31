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Ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων τμημάτων ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων τμημάτων ο Απόλλωνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το γεγονός «αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας για έναν ισχυρότερο και ακόμη πιο πολυαθλητικό Απόλλωνα»

Tη δημιουργία τμημάτων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης ανακοίνωσε το σωματείο του Απόλλωνα, αναφέροντας πως πρόκειται για αθλήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της αθλητικής παράδοσης της Λεμεσού και πλέον αποκτούν τη θέση που τους αξίζει στην οικογένεια των γαλάζιων.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, το Σωματείο Απόλλων Λεμεσού ανακοινώνει την ένταξη των Τμημάτων Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης (Water Polo) στη μεγάλη κυανόλευκη οικογένειά του.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνων, επίμονων και συντονισμένων ενεργειών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεθοδικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με μοναδικό γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Σωματείου μας.

Για μια πόλη όπως η Λεμεσός, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η ένταξη της Κολύμβησης και της Υδατοσφαίρισης στον Απόλλωνα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Πρόκειται για αθλήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και της αθλητικής παράδοσης της πόλης μας και πλέον αποκτούν τη θέση που τους αξίζει στη μεγάλη οικογένεια του Σωματείου μας.

Ο Απόλλωνας συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να διευρύνει τη δράση του, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερα παιδιά και αθλητές την ευκαιρία να φορέσουν με περηφάνια το κυανόλευκο έμβλημα και να υπηρετήσουν τις αξίες του αθλητισμού, του ήθους, της προσπάθειας και της διάκρισης.

Η ένταξη των δύο νέων τμημάτων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας για έναν ισχυρότερο και ακόμη πιο πολυαθλητικό Απόλλωνα, αντάξιο της ένδοξης ιστορίας του, του μεγάλου κόσμου του και της πόλης που εκπροσωπεί.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση, επιμονή και διακριτικότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των νέων τμημάτων, τις εγγραφές και τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Καλωσορίζουμε θερμά τα Τμήματα Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης στη μεγάλη οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Ο Απόλλωνας μεγαλώνει. Ο Απόλλωνας εξελίσσεται. Ο Απόλλωνας δυναμώνει».

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΑΠΟΛΛΩΝ

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