Ξύπνησαν μνήμες... ευχάριστες

Η παφιακή ομάδα έχει να ανέβει ένα βουνό την ερχόμενη Πέμπτη (30/07) στο Κολόσσι, ώστε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Κροατών και να συνεχίσει στον 3ο προκριματικό του Europa League. Ένα εγχείρημα δύσκολο -κυρίως λόγω της ποιότητας του αντιπάλου- το οποίο όμως καλείται να παλέψει μπροστά στον κόσμο της.

Για την Πάφο, ξύπνησαν μνήμες από το καλοκαίρι του 2024. Ήταν τότε που το ευρωπαϊκό ταξίδι στο Conference League άρχισε με τον χειρότερο τρόπο καθώς ηττήθηκε 1-2 από τη Ζαλγκίρις. Στη ρεβάνς όμως έκανε την ανατροπή! Και να ήταν μόνο αυτή; Μετά τους Λιθουανούς, οι γαλάζιοι ανέτρεψαν άλλα δύο αποτελέσματα κόντρα σε ΤΣΣΚΑ 1948 (1-2) και Κλουζ (0-1) για να βρεθούν στη League Phase της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Δύο χρόνια μετά, η... μοίρα φέρνει ξανά την Πάφο στο ίδιο μονοπάτι. Το δύσκολο, όχι όμως απροσπέλαστο. Το σύνολο του Σα Πίντο έχει την ευκαιρία να γράψει ξανά Ιστορία και να αφήσει εκτός το φαβορί, που έχει μάλιστα το πάνω χέρι.