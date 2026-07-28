Λοσάδα: «Αυτό το ματς ο κόσμος το περίμενε χρόνια, τελειώσαμε την δουλειά»

Πρώτο σχόλιο: «Τελειώσαμε την δουλειά σ΄ένα παιχνίδι που ο κόσμος περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι για τον κόσμο μας. Τους ευχαριστούμε που ήρθαν εδώ. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε φάσεις και να πετύχουμε γκολ. Κρατήσαμε το μηδέν στην άμυνα. Δεχτήκαμε κάποιες κάρτες, είναι πράγματα που συμβαίνουν αυτά. Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που πήραν λεπτά συμμετοχής και με αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να έχουμε ισορροπία»

Για τον επόμενο αντίπαλο: «Δεν έχω κάποια προτίμηση. Όποιος και να έρθει, θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Δεν το αποφασίζουμε εμείς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το κάθε σενάριο. Θα είναι δύσκολα ματς»

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όσο περνάει ο καιρός θα αποκτούμε την φόρμα μας. Είμαι χαρούμενος για όσα είδα έως τώρα. Είμαι χαρούμενος που έχουμε νέους σκόρερ. Έχουμε αυτοπεποίθηση»