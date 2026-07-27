Στα ημιτελικά των 50μ. πρόσθιο γυναικών η Μαρία Εροκχίνα!

Η Μαρία Εροκχίνα έκανε το «2 στα 2» στο πρόσθιο γυναικών στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, αφού μετά τα 100μ., η πρωταθλήτρια της κολύμβησης προκρίθηκε πανηγυρικά και στα ημιτελικά των 50μ. πρόσθιο!

Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάφου τερμάτισε μεν 4η στην προκριματική σειρά της, όμως ο χρόνος της (31.98) ήταν αρκετός για να της δώσει την πρόκριση ως 12η (από τις συνολικά 30) και εντός της 16άδας των ημιτελικών.

Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί αργά απόψε, στις 23:05 ώρα Κύπρου.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την ΚΟΕΚ και τη Μαρία και εύχεται καλή επιτυχία στον αποψινό της ημιτελικό!

Επίσης απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τις Medochemie, Allianz και Charalambides Christis (Silver Partners) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.