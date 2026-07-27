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ΑΠΟΕΛ: Μέρος της δύναμής του!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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ΑΠΟΕΛ: Μέρος της δύναμής του!

Οι γαλαζοκίτρινοι θα στηρίξουν ακόμη περισσότεροτο το ντόπιο στοιχείο.

Από το υφιστάμενο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ οι ποδοσφαιριστές με την πιο μακρόχρονη επαγγελματική σχέση με τους γαλαζοκιτρίνους είναι οι Νικόλας Κούτσακος, Σταύρος Γεωργίου και Στυλιανός Βρόντης.

Ο πρώτος έβαλε την υπογραφή του σε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2020, ενώ οι άλλοι δύο έναν χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2021. Πρώτα ο Βρόντης στις αρχές Ιουνίου και μία εβδομάδα αργότερα και ο Γεωργίου.  Στη διάρκεια των επόμενων χρόνων όλοι τους πέρασαν από τη διαδικασία του δανεισμού σε άλλες ομάδες.  Πλέον καλούνται να κυνηγήσουν μία θέση για να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του ρόστερ της ομάδας της Λευκωσίας.

Εξάλλου, έχει ειπωθεί πολλάκις ότι ο ΑΠΟΕΛ θα στηρίξει ακόμη περισσότερο πλέον το ντόπιο στοιχείο και οι ευκαιρίες σε τέτοιους ποιοτικούς παίκτες κρίνονται επιβεβλημένες. Όπως είναι φυσιολογικό, οι τρεις προαναφερθέντες βρίσκονται ενσωματωμένοι στην αποστολή που από το περασμένο Σάββατο (25/07) βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό μέρος της προετοιμασίας.

Εκεί όπου σήμερα οι γαλαζοκίτρινοι θα δώσουν το δεύτερο φιλικό τους (σ.σ. το πρώτο δόθηκε στην Κύπρο, κερδίζοντας 3-0 τον Ολυμπιακό), κόντρα στην Αλ Φέιχα. Είναι το πρώτο από τα δύο τεστ που το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου θα έχει στην Ολλανδία, καθώς την Παρασκευή (31/07) είναι προγραμματισμένο και το παιχνίδι απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ.

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