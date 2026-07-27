«Στα ύψη η τιμή του Μπαρκολά – Η Παρί ζητά ποσό-ρεκόρ για την παραχώρησή του»

Παρότι τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γάλλο εξτρέμ να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης, με τη Λίβερπουλ να συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν σκοπεύουν να μπουν εύκολα σε διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η διοίκηση της Παρί έχει ορίσει στα 170 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα μπορούσε να την οδηγήσει σε συζητήσεις για την παραχώρηση του 23χρονου άσου. Πρόκειται για μία αποτίμηση που, εφόσον καταβληθεί, θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, η γαλλική ομάδα στηρίζει αυτή την αξιολόγηση στις υπέρογκες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν φέτος για άλλους ποδοσφαιριστές, όπως ο Μόργκαν Ρότζερς και ο Έλιοτ Άντερσον, οι οποίοι άλλαξαν ομάδα έναντι ποσών που άγγιξαν τα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρεί πως η αξία του Μπαρκολά είναι ακόμη υψηλότερη και δεν προτίθεται να εξετάσει προτάσεις που θα υπολείπονται των 170 εκατομμυρίων ευρώ.

sdna.gr