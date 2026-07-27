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Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου

Την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε σήμερα (27/7) ο Ατρόμητος. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας κάτω των 19 ετών του βαυαρικού συλλόγου.

Η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου του Περιστερίου έχει ως εξής:

«Μεγάλη συμφωνία για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος Περιστεριώτης, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πώληση του 17χρονου (21/5/2009), Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, στον γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί όπου τον εντόπισε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας μας, Απόστολος Αποστολου και αποκτήθηκε άμεσα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρωτο δοκιμαστικό των Βαυαρών διάρκειας μίας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις, με την Μπάγερν Μονάχου τελικά να προχωρά στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, «διαφημίζοντας» την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του με μεγάλη περηφάνια!».

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Ελλαδα

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