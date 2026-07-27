Στον τελικό της Σφυροβολίας η Βαλεντίνα Σάββα!

Η αθλήτρια του Γιώργου Αρέστη, επηρεασμένη και από τη χαμηλή θερμοκρασία στη Γλασκόβη, αλλά και από την έλλειψη συνεχόμενων αγώνων, δεν έφτασε στις συνηθισμένες μεγάλες βολές της, καθώς έριξε κατά σειρά στα 63,93μ., 63,20μ. και 65,02μ. Με τα 65,02μ. η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτριά μας Κ20, κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών.

Ωστόσο, για τη Βαλεντίνα Σάββα ο πραγματικός αγώνας στη Γλασκόβη θα είναι αύριο (28/07/26) και στον τελικό, ο οποίος θα αρχίσει στις 19:55 (21:55 για μας). Με τις γνωστές δυνατότητές της και τον τσαμπουκά της σε μεγάλες διοργανώσεις, η 21χρονη πρωταθλήτριά μας θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατόν πλασάρισμα.