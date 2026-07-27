ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον τελικό της Σφυροβολίας η Βαλεντίνα Σάββα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον τελικό της Σφυροβολίας η Βαλεντίνα Σάββα!

Την πρόκρισή της για τον τελικό τής σφυροβολίας γυναικών, στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες τής Γλασκόβης, εξασφάλισε η Βαλεντίνα Σάββα.

Η αθλήτρια του Γιώργου Αρέστη, επηρεασμένη και από τη χαμηλή θερμοκρασία στη Γλασκόβη, αλλά και από την έλλειψη συνεχόμενων αγώνων, δεν έφτασε στις συνηθισμένες μεγάλες βολές της, καθώς έριξε κατά σειρά στα 63,93μ., 63,20μ. και 65,02μ. Με τα 65,02μ. η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτριά μας Κ20, κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. 

Ωστόσο, για τη Βαλεντίνα Σάββα ο πραγματικός αγώνας στη Γλασκόβη θα είναι αύριο (28/07/26) και στον τελικό, ο οποίος θα αρχίσει στις 19:55 (21:55 για μας). Με τις γνωστές δυνατότητές της και τον τσαμπουκά της σε μεγάλες διοργανώσεις, η 21χρονη πρωταθλήτριά μας θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατόν πλασάρισμα.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Πανευτυχής και περήφανος ο Κεσίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μαγική βραδιά για την Κύπρο: Στο βάθρο και ο Τράικοβιτς!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ψηλά η σημαία της Κύπρου: Η καταπληκτική εμφάνιση και οι πανηγυρισμοί του Ιωσήφ Κεσίδη!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έλαμψε στη Γλασκώβη ο Κεσίδης: Κατέκτησε το αργυρό στη σφυροβολία!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συμφώνησε με Βόλφσμπουργκ για Μάγερ η ΑΕΚ, υπογράφει τετραετές!

Ελλάδα

|

Category image

Τσέλσι: Θέλει τον Γουέλμπεκ από την Μπράιτον για να ενισχύσει την επίθεση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποδοχή Τζούρισιτς στην Ολλανδία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μόνο λίγες πινελιές

ΑΕΛ

|

Category image

Αυτούς παίρνει μαζί του ο Μπεργκ για να σφραγίσει την πρόκριση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα «τακτικά τάιμ άουτ» των τερματοφυλάκων!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η: πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Πηλακούρη μετά τον τελικό των κρίκων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Απολογισμός με μία νίκη και μία ήττα για ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε πολύ νωρίς η μουρμούρα...

ΑΕΚ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σιώπης

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ποδαρικό με νίκη στην Ολλανδία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη