Φέρνουν χαμόγελα, όχι εφησυχασμό

Για τον Απόλλωνα το σημαντικό είναι στα ματς της 23ης (εκτός) και 28ης Ιουλίου (εντός), για τον 2ο γύρο του Conference League, να είναι πανέτοιμος. Ο αντίπαλός του -να σημειωθεί- θα προκύψει από το ζευγάρι Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - Βίρτους (Σαν Μαρίνο), με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται σήμερα (19:00). Και προφανώς θα υπάρχουν... κυανόλευκα μάτια στο γήπεδο.

Για την ώρα, στην προετοιμασία που κάνει στην Ολλανδία, δείχνει να έχει καλά πατήματα και το φανερώνουν και οι δύο φιλικές νίκες. Το 1-0 επί της Ουτρέχτης με γκολ του Σιήκκη ήρθε με σχετικά καλή παρουσία. Ναι μεν αυτό το σκηνικό φέρνει χαμόγελα αλλά από την άλλη δεν υπάρχει εφησυχασμός. Και αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του ο Ερνάν Λοσάδα.

Το επόμενο τεστ είναι το Σάββατο απέναντι στην Γκο Αχέντ Ίνγκλς. Διαθέσιμοι θα είναι οι Όσμπολντ και Ντουοντού, οι οποίοι έμειναν εκτός λόγω καταπόνησης στο τελευταίο φιλικό. Εκτιμάται πως θα μπορεί να παίξει και ο Μπράουν που είχε ένα κτύπημα στο δεξί μάτι και δεν έπαιξε με την Ουτρέχτη.