Στην Ιαπωνία για προετοιμασία ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση και μια 9η θέση στο Grand Prix του Qingdao στην Κίνα, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης πλέον βρίσκεται στην 29η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποιώντας παράλληλα ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα στην περίοδο της Ολυμπιακής πρόκρισης.

Σχετικά με την εμφάνισή του στο Grand Prix του Qingdao, ο Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας. Ένιωθα πολύ έτοιμος και σε πολύ καλή κατάσταση. Στον πρώτο αγώνα νίκησα τον πρωταθλητή Ρωσίας και στη συνέχεια αντιμετώπισα τον κορυφαίο αθλητή της κατηγορίας μου, τον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, Hifumi Abe από την Ιαπωνία. Αν και στο τέλος δεν κατάφερα να πάρω τη νίκη και ολοκλήρωσα τη διοργάνωση στην 9η θέση, αποκόμισα πολύτιμες εμπειρίες και, κυρίως, μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτός ο αγώνας μού έδειξε ότι μπορώ να σταθώ απέναντι και να ανταγωνιστώ ισάξια αθλητές του υψηλότερου επιπέδου».

Αυτή την περίοδο ο Πέτρος βρίσκεται στο Nippon Sport Science University της Ιαπωνίας, συμμετέχοντας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό προπονητικό καμπ με κορυφαίους αθλητές της χώρας. «Στόχος του συγκεκριμένου προπονητικού καμπ είναι η προπόνηση με αθλητές υψηλού επιπέδου από την Ιαπωνία, ώστε να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες», συμπλήρωσε ο 21χρονος τζουντόκα.

Με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει την προσπάθειά του, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους και οργανισμούς που στηρίζουν έμπρακτα την πορεία του προς την Ολυμπιακή πρόκριση.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Allwyn Κύπρου, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, την Ομοσπονδία, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ και το πρόγραμμα #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη για την πολύτιμη στήριξή τους. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους», τόνισε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.