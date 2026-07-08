Πέδρο Μάρκες: Το ίδιο «αγκάθι»

Ο Πέδρο Μάρκες συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά κανείς δεν ξέρει για πόσο ακόμη. Ο 28χρονος Πορτογάλος επιθετικός, όντας ένας από τους καλύτερους στράικερ του πρωταθλήματος κατά την περσινή χρονιά, κέντρισε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Κύπρου και του εξωτερικού, αλλά ακόμη να πάρει την τελική του απόφαση.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, ο λόγος για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις με τον Απόλλωνα οδηγήθηκαν σε ναυάγιο, είναι ο ίδιος που, σύμφωνα με πληροφορίες μας, φρέναρε τη συμφωνία του με τον ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο.

Ποιος είναι αυτός; Το κασέ του Πορτογάλου άσου κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό.

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν γέφυρες επικοινωνίας της πλευράς του Μάρκες με την Κύπρο, θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Α.Σ.