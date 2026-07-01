ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα

Μεταγραφική ενίσχυση για τους ερυθρόλευκους με Τζόρντι Κιντιγιά

Η ανακοίνωση: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 32χρονο Ισπανό αμυντικό μέσο Jordi Quintillà, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από την FC St. Gallen μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.Ο Jordi Quintillà διαθέτει σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στις FC St. Gallen, FC Basel, AC Ajaccio, Sporting Kansas City και Puerto Rico FC.Καλωσορίζουμε τον Jordi στη μεγάλη οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.Γραφείο Τύπου & ΕπικοινωνίαςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ01/07/2026

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αποκλείστηκες; Έφυγες - Επτά προπονητές του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη απολυθεί!

World Cup 2026

|

Category image

Το ρεκόρ του Ντεσάμπ, το νέο που... κυνηγάει και ο τελικός

World Cup 2026

|

Category image

Κακουλλής: «Τους είπα ότι αν πίστευαν πως έχω θέση στην Ομόνοια, είμαι εδώ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόεδρος Πράσινου Ακρωτηρίου: «Εχουμε 100% πιθανότητες να νικήσουμε την Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Στο πιο μικρό στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο τελευταίος... χορός για CR7 ή Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Τα φιλικά του Απόλλωνα στην Ολλανδία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε πίσω το «9»!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παραμένει Ανορθωσιάτης ο Σόσα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ομόνοια για Κακουλλή: «Welcome back home»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε συμφωνία με τον Άρη για Κακουλλή η ΑΪΚ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αφήνει μεγάλο κενό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το «welcome» του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρεις νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

World Cup 2026

|

Category image

Aπoφασισμένοι για τομές!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη