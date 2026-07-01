Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μεταγραφική ενίσχυση για τους ερυθρόλευκους με Τζόρντι Κιντιγιά
Η ανακοίνωση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 32χρονο Ισπανό αμυντικό μέσο Jordi Quintillà, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από την FC St. Gallen μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.Ο Jordi Quintillà διαθέτει σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στις FC St. Gallen, FC Basel, AC Ajaccio, Sporting Kansas City και Puerto Rico FC.Καλωσορίζουμε τον Jordi στη μεγάλη οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.Γραφείο Τύπου & ΕπικοινωνίαςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ01/07/2026