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Οριστικοποιήθηκε το μεταγραφικό πλάνο του Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικοποιήθηκε το μεταγραφικό πλάνο του Απόλλωνα

Τέσσερις προσθήκες προ των πυλών, ποια η θέση για Γιόβετιτς

Σε εντατικούς ρυθμούς βρίσκεται το πλάνο ενίσχυσης του Απόλλωνα, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα της Λεμεσού για τις ευρωπαϊκές μάχες, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Conference League. Οι κυανόλευκοι θέλουν να το πάρουν… αλλιώς από την αρχή της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ερνάν Λοσάδα στο τιμόνι εξ αρχής, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική πορεία.

Ο Απόλλωνας προχώρησε σε πέντε προσθήκες (Μπολογιάννης, Κονομής, Α.Αντρέου, Αθανασίου, Γκόλντσον), ωστόσο εκκρεμούν άλλες τέσσερις, όπως προκύπτει από τα ενδότερα του συλλόγου. Η ομάδα προγραμματισμού θα προχωρήσει σε απόκτηση κεντρικού αμυντικού, ακραίου επιθετικού και δύο κεντρικών επιθετικών. Η φυγή του Πέδρο Μάρκες αφήνει σημαντικό κενό στη γραμμή κρούσης, γι’ αυτό και οι κινήσεις αναμένονται από το… πάνω ράφι.

Απ’ εκεί και πέρα, στον Απόλλωνα ξεκαθαρίζουν πως δεν έχει αξιολογηθεί η περίπτωση του Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια όμως προκρίνει την παραμονή του στο νησί. Το όνομα του Μαυροβούνιου επιθετικού βρέθηκε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Λεμεσού, όμως οι κυανόλευκοι φαίνεται πως… βγαίνουν από το κάδρο.

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