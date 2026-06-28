Το «παπούτσι από τον τόπο σου» και οι… ματιές στην Ελλάδα

To στοιχείο που ξεχωρίζει από τις μεταγραφικές κινήσεις του Απόλλωνα ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι πως επέλεξε παίκτες που γνωρίζει.

Οι κυανόλευκοι ανακοίνωσαν τους Κύπριους Ανδρέα Αθανασίου, Λεωνίδα Κονομή και Ευάγγελο Ανδρέου και τον... γνώριμο πλέον στο κυπριακό κοινό Κόνορ Γκόλτσον.

Επιπρόσθετα, κοίταξαν έντονα στην Ελληνική αγορά όπου «ψώνισαν» τον Άλεν Όζμπολτ τον οποίο όμως δεν ανακοίνωσαν κάτι που θα γίνει τα επόμενα 48ώρα. Ο έκτος της... παρέας είναι ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης.

Γενικά ακολούθησαν το μότο «παπούτσι από τον τόπο σου» και με αυτό μειώνεται το ρίσκο.

Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα δεν... τελειώσε πάντως αφού θα γίνει δεδομένα ακόμη μία κίνηση στο κέντρο της άμυνας όπως και στη γραμμή κρούσης.