«Γι αυτό διάλεξα τον Απόλλωνα»

Διαβάστε αναλυτικά όσα είπε ο Άγγλος στόπερ:

Ο Κόνορ Γκόλντσον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες του Απόλλωνα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο έμπειρος Άγγλος κεντρικός αμυντικός μιλά στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου για την απόφασή του να φορέσει τα κυανόλευκα, το πρότζεκτ που τον έπεισε, τις εμπειρίες της καριέρας του και τους στόχους που θέτει με τον Απόλλωνα.

Καλώς ήρθες στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι που ξεκινάς αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου;

Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και είμαι ευτυχισμένος που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή και μπορώ πλέον να ξεκινήσω αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Τι ήταν αυτό που βρήκες στον Απόλλωνα και σε έκανε να πεις το «ναι»;

Πρώτα απ’ όλα, η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στη Λεμεσό και ήθελα να παραμείνουμε εδώ. Παράλληλα, παρακολούθησα την πορεία του Απόλλωνα τους τελευταίους μήνες με τον νέο προπονητή και ήταν κάτι που με ενθουσίασε.

Υπήρξαν συζητήσεις και με άλλους συλλόγους, όμως στο τέλος, εγώ και η οικογένειά μου επιλέξαμε τον Απόλλωνα. Πίστεψα σε αυτό που προσπαθεί να χτίσει ο σύλλογος, στο πρότζεκτ, στις εγκαταστάσεις και στους ανθρώπους της ομάδας. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από τα χρήματα και γι’ αυτό επέλεξα τον Απόλλωνα

Πότε έγινε η πρώτη επαφή και ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις;

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν στο τέλος της περασμένης σεζόν, τον Μάιο. Ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι ο σύλλογος έδειξε ενδιαφέρον από τόσο νωρίς και μου παρουσίασε ξεκάθαρα το πλάνο και τις φιλοδοξίες του. Επέστρεψα από τις διακοπές μου και υπέγραψα αμέσως μόλις διευθετήθηκαν οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι συζητήσεις με τον προπονητή και τον Μάκη Παπαϊωάννου;

Μίλησα και με τους δύο. Μου εξήγησαν τις φιλοδοξίες του συλλόγου και το πού θέλουν να οδηγήσουν την ομάδα. Είδα ότι ο Απόλλωνας έχει αλλάξει κατεύθυνση και θέλει να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προοδεύει. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου.

Είχες ήδη δύο χρόνια παρουσίας στην Κύπρο. Πόσο επηρέασε αυτό την απόφασή σου να παραμείνεις εδώ;

Πάρα πολύ. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι εδώ. Η οικογένειά μου, η σύζυγός μου και τα παιδιά μου έχουν προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στη Λεμεσό. Το να μη χρειαστεί να μετακομίσουμε ξανά σε μια νέα χώρα ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της απόφασής μου.

Μίλησες με κάποιον πριν πάρεις την τελική σου απόφαση;

Ναι, μίλησα αρκετά με τον Μόργκαν Μπράουν. Έχουμε πολύ καλή σχέση από την κοινή μας παρουσία στον Άρη και παραμείναμε σε επαφή. Ήθελε πολύ να έρθω στον Απόλλωνα και με ρωτούσε συνεχώς πότε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πίστευε ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και χάρηκε πολύ όταν τελικά υπέγραψα.

Αντιμετώπισες ήδη πέντε φορές τον Απόλλωνα. Πώς ήταν να είσαι αντίπαλός του;

Ήταν διαφορετικά παιχνίδια, απέναντι σε διαφορετικές εκδοχές της ομάδας. Την περασμένη σεζόν, όμως, είδα έναν διαφορετικό Απόλλωνα προς το τέλος της χρονιάς. Ο προπονητής έκανε πολύ καλή δουλειά και ελπίζω τώρα, με την προετοιμασία και τη δουλειά που θα γίνει, να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά μαζί.

Έχεις αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα και σε περισσότερα από 80 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πόσο σε έχουν διαμορφώσει όλες αυτές οι εμπειρίες;

Νιώθω πολύ τυχερός για την καριέρα που είχα μέχρι σήμερα. Έζησα πράγματα που όταν ήμουν παιδί δεν θα μπορούσα καν να ονειρευτώ. Όλα αυτά ήρθαν μέσα από σκληρή δουλειά και αφοσίωση στο ποδόσφαιρο. Η καριέρα μου δεν έχει τελειώσει ακόμη. Είμαι μόλις 33 ετών και νιώθω ότι έχω ακόμη πολλά να προσφέρω.

Ποια στιγμή ξεχωρίζεις περισσότερο στην καριέρα σου;

Υπάρχουν πολλές, αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσω δύο, θα έλεγα τον τελικό του Europa League, παρότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, και το ντεμπούτο μου στην Premier League, που ήταν ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Τι σε παρακινεί ακόμη να συνεχίζεις με το ίδιο πάθος;

Στα 24 μου χρόνια υποβλήθηκα σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς μετά από έναν έλεγχο ρουτίνας. Από εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει ποτέ να θεωρείς δεδομένο το ποδόσφαιρο, γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα έχω και τα παιδιά μου, τα οποία μου δίνουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίζω, να παίζω και να διεκδικώ τίτλους.

Τι μπορεί να προσφέρει ο Κόνορ Γκόλντσον στον Απόλλωνα, εντός και εκτός γηπέδου;

Προσπαθώ πάντα να φέρνω τις δικές μου ποιότητες σε κάθε ομάδα που αγωνίζομαι. Θέλω να κερδίζω, έχω υψηλά στάνταρ και δουλεύω καθημερινά όσο πιο σκληρά μπορώ, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει και να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή;

Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Ελέγχω μόνο αυτά που μπορώ να ελέγξω, δηλαδή τη δουλειά μου κάθε μέρα, την προσπάθεια να βελτιώνομαι και να γίνομαι καλύτερος. Ξέρω ότι όταν βρίσκομαι στην καλύτερή μου κατάσταση μπορώ να βοηθήσω σημαντικά οποιαδήποτε ομάδα.

Πολλοί σε χαρακτηρίζουν ως ηγέτη. Είναι κάτι εκ φύσεως ή ήρθε με την εμπειρία;

Ναι, είναι κάτι που μου βγαίνει φυσικά. Μιλάω πολύ μέσα στο γήπεδο και αισθάνομαι άνετα σε αυτόν τον ρόλο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ένας κεντρικός αμυντικός να οργανώνει την ομάδα, να επικοινωνεί και να βοηθά τους συμπαίκτες του.

Ο Απόλλωνας επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πόσο ανυπομονείς να ζήσεις ξανά ευρωπαϊκές βραδιές;

Πολύ. Ξέρουμε ότι ο δρόμος για την πρόκριση είναι δύσκολος, αλλά πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία και όταν έρθουν οι αγώνες θα δώσουμε τα πάντα.

Τι χρειάζεται μια ομάδα για να διεκδικήσει τίτλους και να παραμείνει ανταγωνιστική;

Πάνω απ’ όλα χρειάζεται ενότητα. Άκουσα πολλά για το πόσο δεμένη είναι αυτή η ομάδα και το διαπίστωσα και ο ίδιος από τις πρώτες μου ώρες εδώ. Όλοι, οι ποδοσφαιριστές και το προσωπικό, με υποδέχθηκαν εξαιρετικά. Αν κρατήσουμε αυτή τη συνοχή και συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, δεν υπάρχει λόγος να μη διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους.

Πώς βλέπεις την προοπτική να αγωνιστείς δίπλα στον Κβίντα;

Είναι εξαιρετικό και πιστεύω ότι είναι μέρος του πρότζεκτ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ. Γνωρίζω πόσο καλή σεζόν είχε και τον αντιμετώπισα πολλές φορές. Είναι ένας κορυφαίος αμυντικός και πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή συνεργασία.

Σε αυτή τη φάση της καριέρας σου, τι θέλεις να αφήσεις ως παρακαταθήκη στον Απόλλωνα;

Θέλω να κατακτήσω τίτλους. Να μπορέσουν τα παιδιά μου να δουν τον πατέρα τους να σηκώνει ξανά τρόπαια και να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες και τον κόσμο. Για αυτό παίζουμε ποδόσφαιρο.

Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που θέλεις να στείλεις στους φίλους του Απόλλωνα;

Θέλω να μας στηρίξουν όσο περισσότερο μπορούν αυτή τη σεζόν. Παρακολούθησα τον τελικό Κυπέλλου και είδα πόσο δυναμική ήταν η παρουσία του κόσμου. Αν έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ σε κάθε παιχνίδι, θα μας δώσει μεγάλο πλεονέκτημα. Θα υπάρξουν καλές και δύσκολες στιγμές, όμως αν παραμείνουμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι όμορφο.