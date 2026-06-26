Επίσημο: Απολλωνίστας ο Γκόλτσον!

Διετές συμβόλαιο στον Κόνορ Γκόλτσον έδωσε ο Απόλλωνας.

Η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του Κόνορ Γκόλντσον μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992 και διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Κύπρου, καθώς και πολυετή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Shrewsbury Town, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Brighton & Hove Albion, Rangers και Άρη Λεμεσού.

Με τη φανέλα της Rangers πραγματοποίησε περισσότερες από 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Σκωτίας, το Κύπελλο Σκωτίας και το League Cup, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του UEFA Europa League το 2022.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Άρη Λεμεσού, μετρώντας συνολικά 62 συμμετοχές και τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ξεχωρίζοντας για την ποιότητα, την εμπειρία και τις ηγετικές του ικανότητες στο κέντρο της άμυνας. Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Ο Γκόλντσον διαθέτει επίσης σπουδαία ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 80 συμμετοχές σε διοργανώσεις της UEFA.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Κόνορ Γκόλντσον στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού