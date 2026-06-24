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«Χτίζει» τείχος πλάι στον Κβίντα!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Χτίζει» τείχος πλάι στον Κβίντα!

Έπονται εξελίξεις στο θέμα του κεντρικού αμυντικού.

Μια από τις προτεραιότητες του Απόλλωνα πριν μεταβεί στην Ολλανδία (2 Ιουλίου) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Και επιδίωξη των κυανολεύκων είναι να γίνει μια επιλογή ισάξια ή ακόμη καλύτερη του Γιόζεφ Κβίντα, ο οποίος μετά τις αποχωρήσεις Άδωνη, Βούρου και Λαμ, αναζητά νέους... παρτενέρ. Το πρέσινγκ, πάντως, γίνεται σε… γνώριμο. Και αναφερόμαστε στον Κόνορ Γκόλντσον, ο οποίος παρόλο που έχει συμβόλαιο με τον Άρη, φαίνεται πως οι δύο πλευρές θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον Απόλλωνα.

Με πάνω από 300 συμμετοχές στη Ρέιντζερς, ο Άγγλος αμυντικός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι κεντρικός αμυντικός με πλούσιες παραστάσεις και με έναν ποιοτικό παίκτη δίπλα του, θα είναι πολύ καλύτερος. Την τελευταία διετία στην «ελαφρά ταξιαρχία» αποτέλεσε βασικό γρανάζι. Την πρώτη χρονιά κατέγραψε 32 συμμετοχές και άλλες 30 τη λήξασα περίοδο.

Από εκεί και πέρα, με την περίπτωση του 29χρονου επιθετικού Άλεν Όζμπολτ να θεωρείται τελειωμένη και να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Πέδρο Μάρκεζ, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόκτηση ακόμη ενός επιθετικού αλλά και ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού. Ωστόσο δεν θα υπάρξει βιασύνη.

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