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Απόλλωνας για Γκόλτσον!

ΓΗΠΕΔΟ

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Απόλλωνας για Γκόλτσον!

Πάει για μεγάλη κίνηση με τον Άγγλο στόπερ του Άρη ο Απόλλωνας

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κόνορ Γκόλτσον είναι ο εκλεκτός του Ερνάν Λοσάδα για το κέντρο της άμυνας.

Ο 33χρονος στόπερ, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με την φανέλα του Άρη όπου αποτέλεσε και αρχηγός.

Συνολικά, μέτρησε 62 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ.

Ο Γκόλτσον έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του στόπερ που ψάχνει ο Λοσάδα προκειμένου να ενισχύσει τον Κβίντα στα μετόπισθεν.

Να σημειώσουμε πως ο έμπειρος αμυντικός διατηρεί συμβόλαιο με τον Άρη, συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αποδεσμευτεί έτσι ώστε να προχωρήσει η μετακίνησή του στον Απόλλωνα.

 

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