Απόλλωνας για Γκόλτσον!
ΓΗΠΕΔΟ
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Πάει για μεγάλη κίνηση με τον Άγγλο στόπερ του Άρη ο Απόλλωνας
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κόνορ Γκόλτσον είναι ο εκλεκτός του Ερνάν Λοσάδα για το κέντρο της άμυνας.
Ο 33χρονος στόπερ, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με την φανέλα του Άρη όπου αποτέλεσε και αρχηγός.
Συνολικά, μέτρησε 62 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ.
Ο Γκόλτσον έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του στόπερ που ψάχνει ο Λοσάδα προκειμένου να ενισχύσει τον Κβίντα στα μετόπισθεν.
Να σημειώσουμε πως ο έμπειρος αμυντικός διατηρεί συμβόλαιο με τον Άρη, συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αποδεσμευτεί έτσι ώστε να προχωρήσει η μετακίνησή του στον Απόλλωνα.