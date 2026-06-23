Απόλλωνας για Γκόλτσον!

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κόνορ Γκόλτσον είναι ο εκλεκτός του Ερνάν Λοσάδα για το κέντρο της άμυνας.

Ο 33χρονος στόπερ, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με την φανέλα του Άρη όπου αποτέλεσε και αρχηγός.

Συνολικά, μέτρησε 62 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ.

Ο Γκόλτσον έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του στόπερ που ψάχνει ο Λοσάδα προκειμένου να ενισχύσει τον Κβίντα στα μετόπισθεν.

Να σημειώσουμε πως ο έμπειρος αμυντικός διατηρεί συμβόλαιο με τον Άρη, συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αποδεσμευτεί έτσι ώστε να προχωρήσει η μετακίνησή του στον Απόλλωνα.