Τέλος ο Λαμ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Πρωινή ανακοίνωση από τον Απόλλωνα - Παρελθόν ο Τόμας Λαμ
Η ανακοίνωση:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τόμας Λαμ. Ο διεθνής Φινλανδός αμυντικός αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 45 αγώνες, πετυχαίνοντας ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Τόμας Λαμ για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Γραφείο Τύπου
Απόλλων Λεμεσού