Οριστικό: Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο θα δώσει η Ελλάδα

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο, τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της «γαλανόλευκης» τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία (04/06).

Δύο φιλικές αναμετρήσεις θα δώσει η Εθνική ομάδα την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, προκειμένου να παραμείνει σε δράση και να δοκιμάσει πράγματα και πρόσωπα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των επίσημων αγώνων στο Nations League

Αρχικά, η «γαλανόλευκη» θα μονομαχήσει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ενώ τρεις μέρες αργότερα (07/06) θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Θυμίζουμε πως ήταν ανοιχτό το σενάριο να ακυρωθεί το φιλικό με τη «σκουάντρα ατζούρα», αφού ο υπηρεσιακός τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι είχε ανακοινώσει πως θα παρατάξει την ομάδα του μόνο με παίκτες της Κ21 και η επιθυμία τόσο της ΕΠΟ, όσο και του Γιοβάνοβιτς ήταν να δώσει η Εθνική δύο απαιτητικά φιλικά.

Παρόλα αυτά ο αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Κρήτη. Την προηγουμένη εβδομάδα υπήρξαν επαφές μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών, με την Ιταλία να διαβεβαιώνει ότι δεν θα έρθει με την Κ21, αλλά με ένα ανανεωμένο σύνολο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει επαφές με το Καμερούν και το Ισραήλ ώστε να προγραμματιστεί φιλικό, ωστόσο, αφού εν τέλει θα πραγματοποιηθεί το ματς με την Ιταλία δεν προχώρησε κάτι με τις άλλες δύο χώρες.

