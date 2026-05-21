Οι μεταδόσεις σήμερα Πέμπτη (21/5)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 21/5
Cytavision 4
19:30 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΚ
Cytavision 5
13:00 Τένις: ATP 500 Hamburg
15:00 Τένις: ATP 500 Hamburg
17:00 Τένις: ATP 500 Hamburg
19:00 Τένις: ATP 500 Hamburg
Cytavision 6
14:00 Τένις: ATP 250 Geneva
16:00 Τένις: ATP 250 Geneva
19:00 Τένις: ATP 250 Geneva
21:00 Τένις: ATP 250 Geneva
Cytavision 7
19:00 Κηφισιά - Λάρισα
Cytavision 8
19:00 Παναιτωλικός - Αστέρας
Νοvasports 2
19:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
Νοvasports 3
21:30 Βόλφσμπουργκ - Πάντερμπορν
Νοvasports 4
14:30 Μπάσκετ: Παρί - Παναθηναϊκός (U18)
16:45 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - (U18)
Νοvasports 6
11:30 Τένις: WTA 500 Strasbourg
Νοvasports Start
13:00 Τένις: WTA 250 Morocco
Cablenet Sports 1
21:00 Βραβεία ΠΑΣΠ
Cablenet Sports 2
22:00 Ουτρέχτη - Χέρενφεν
Cablenet Sports 3
19:45 Άγιαξ - Χρόνινγκεν