Βραβεύει τους κορυφαίους ο ΠΑΣΠ

Για 12η χρονιά, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών διοργανώνει τη μεγαλύτερη γιορτή του κυπριακού ποδοσφαίρου, τιμώντας τους πρωταγωνιστές που κέρδισαν την αναγνώριση μέσα στο γήπεδο. Τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26» πραγματοποιούνται σήμερα, στις 21:00 στο Pavilion. Οι κατηγορίες βραβεύσεων είναι οι ακόλουθες: Στη Cyprus League by Stoiximan οι πρώτοι σκόρερ και χρυσά γάντια (Α’ και Β’ Ομίλου), κορυφαία Γκολ και κορυφαίες αποκρούσεις (κανονικής διάρκειας), κορυφαία ενδεκάδα, δεύτερη καλύτερη ενδεκάδα, κορυφαίος προπονητής, κορυφαίος νέος και κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Για το πρωτάθλημα γυναικών θα αναδειχθούν η κορυφαία ενδεκάδα, ο κορυφαίος προπονητής, η πρώτη σκόρερ και η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια. Aνάλογες βραβεύσεις θα γίνουν και για το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας, ενώ θα δοθεί το βραβείο και στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Κ19 Α’ κατηγορίας. Επιπλέον θα γίνουν τιμητικές βραβεύσεις σε πρώην διεθνείς που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο.