ΠΑΟΚ: Φεύγει ο Γιακουμάκης, φουλ για Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Γιακουμάκη και στρέφεται δυναμικά στην επιστροφή του Γιαννούλη, με στόχο την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στο ρόστερ της φετινής σεζόν, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να ετοιμάζεται να αποχωρήσει και να επιστρέφει στο Μεξικό, την ώρα που οι «ασπρόμαυροι» ανεβάζουν ρυθμούς για την επόμενη μεγάλη τους κίνηση, αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο 31χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Τούμπα, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα με 36 συμμετοχές, 15 γκολ και δύο ασίστ, ωστόσο το θέμα της παραμονής του δεν εξαρτάται από την αγωνιστική του παρουσία. Στον «Δικέφαλο του Βορρά» δεν μπήκε ποτέ ουσιαστικά στο τραπέζι η προοπτική ενεργοποίησης της ρήτρας αγοράς του, η οποία έφτανε τα 5 εκατομμύρια ευρώ και έχει ισχύ μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Παράλληλα, δεν έχει αποφασιστεί ούτε το σενάριο παραμονής του με τη μορφή δανεισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία διαδικασία ενεργοποίησης της συμφωνίας και η υπόθεση να κλείνει οριστικά.

Την ίδια στιγμή, εξατάται η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο διεθνής μπακ αποτελεί μια γνώριμη και ποιοτική λύση, με τον ίδιο να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Οι επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι προχωρημένες, ωστόσο η υπόθεση παρουσιάζει δυσκολίες, κυρίως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της Άουγκσμπουργκ, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Η γερμανική ομάδα έχει θέσει υψηλό ποσό πώλησης, κάτι που αναγκάζει τον ΠΑΟΚ να αναζητά φόρμουλα συμφωνίας.

Η υπόθεση Γιαννούλη εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλάνο «αναβάθμισης» στα άκρα της άμυνας, με τον ΠΑΟΚ να εξετάζει συνολικά τις επιλογές του. Στο ρόστερ βρίσκονται ήδη οι Μπάμπα και Τέιλορ, όμως η επιθυμία για ένα ακόμα ποιοτικό upgrade είναι ξεκάθαρη.

