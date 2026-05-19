«Ο Ζμέρχαλ επιστρέφει Τσεχία»

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα είναι πολύ κοντά στονεπαναπατρισμό για λογαριασμό της Zbrojovka Brno.

Όπως σημειώνουν στην Τσεχία, το συμβόλαιο του Ζμέρχαλ με τον Απόλλωνα ολοκληρώνεται και έτσι δεν θα χρειαστέι να καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

Η Zbrojovka την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στα σαλόνια.