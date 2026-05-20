Είπε το «ναι» ο Κβίντα!

Τον ήθελε, τον… πολιόρκησε και τον «κέρδισε»!

Ο Γιόζεφ Κβίντα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γρανάζι για τον Απόλλωνα και το γεγονός πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας περιόδου… ανάγκασε την διοίκηση να κινηθεί άμεσα ώστε να τον κρατήσει.

Ο Νίκος Κίρζης και οι συνεργάτες του άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες με την πλευρά του 29χρονου και σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν, ο Κβίντα απάντησε θετικά στην πρόταση ανανέωσης.

Ο Τσέχος θα αποτελεί -εκτός απροόπτου- για τα επόμενα χρόνια μια αξιόπιστη λύση στην άμυνα του Απόλλωνα, καθώς γίνεται λόγος για τετραετές (!). Ο Κβίντα με τη φανέλα των κυανόλευκων έχει καταγράψει ήδη 49 συμμετοχές, σκόραρε πέντε γκολ και μοίρασε άλλα δύο!