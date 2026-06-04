Τέλος ο Άδωνη!

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζαχαρία Άδωνη.

Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 39 αγώνες, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Ζαχαρία για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού