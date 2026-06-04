Τέλος ο Άδωνη!
ΓΗΠΕΔΟ
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Εξέλιξη στον Απόλλωνα με τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό
Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζαχαρία Άδωνη.
Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 39 αγώνες, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Ζαχαρία για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Γραφείο Τύπου
Απόλλων Λεμεσού