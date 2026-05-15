Δύο εβδομάδες πριν τον τελικό κυπέλλου με την Πάφος FC (29/05), είναι αντιληπτό πως όλων το μυαλό στον Απόλλωνα είναι σε αυτό το παιχνίδι, που με την κατάκτησή του, θα πάρει εισιτήριο για το Europa League. Μάλιστα οι φίλοι των κυανολεύκων έχουν ήδη εξαντλήσει τα μισά εισιτήρια για το μεγάλο ραντεβού και σύντομα θα ανακοινωθεί το sold out των 9867 εισιτηρίων.

Είναι λογικό να πάει σε δεύτερη μοίρα το θέμα προγραμματισμού και δη οι ανανενώσεις συμβολαίων. Αυτό που βγαίνει πάντως προς τα έξω είναι ότι πάνε καλά οι περιπτώσεις των Κβίντα, Βέισμπεκ και Κουν. Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις, για τον Μάρκες έγινε υπέρβαση και περιμένουν απάντηση. Βασικά, όλο το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου.

Στο μεταξύ, θεωρείται δεδομένο πως στον αυριανό αγώνα με τον Άρη θα προφυλαχθούν πολλοί παίκτες. Όπως οι Ζμέρχαλ, Βρίκκης, Σπόλιαριτς, Ασουνσάο, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος και Μάρκες που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο.