ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eξέλιξη και με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Eξέλιξη και με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα

Αποχωρεί άλλος ένας από την ομάδα της Λεμεσού

Tέταρτη αποχώρηση για τον Απόλλωνα που ενημέρωσε και για το τέλος της συνεργασίας με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς, μετά τους Λαμ, Ζμέρχαλ και Μάρκες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 22 αγώνες, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Λάζαρ Μάρκοβιτς για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Eξέλιξη και με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου

Ελλάδα

|

Category image

Θάντερ και Σέλτικς ενδιαφέρονται για τον Μέρφι

NBA

|

Category image

Ανάρτηση Μάρκες αφήνοντας αιχμές για την αποχώρηση από τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον Έντερσον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν άλλος ένας από τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίθανες εικόνες στη Λα Κορούνια: «Στο πόδι» η πόλη για την επιστροφή της Ντεπορτίβο στη La Liga!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαουδική Αραβία : Οι 26 του Δώνη για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Βιγιαρεάλ: Ανακοίνωσε τον Ινίγκο Πέρεθ για τρία χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Αμίν

ΑΕΚ

|

Category image

Ανέλαβε επίσημα τη Λιλ ο Ντάβιντε Αντσελότι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάρτηση Ιωάννου: «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω ή να προκαλέσω...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απαίτησε το πρωτάθλημα ο Γιαννακόπουλος!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γυρίζει σελίδα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νέα Ζηλανδία: Προβλήματα τραυματισμών ενόψει Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη