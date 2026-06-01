Eξέλιξη και με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα
Αποχωρεί άλλος ένας από την ομάδα της Λεμεσού
Tέταρτη αποχώρηση για τον Απόλλωνα που ενημέρωσε και για το τέλος της συνεργασίας με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς, μετά τους Λαμ, Ζμέρχαλ και Μάρκες.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς.
Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 22 αγώνες, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Λάζαρ Μάρκοβιτς για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.