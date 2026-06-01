Eξέλιξη και με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα

Tέταρτη αποχώρηση για τον Απόλλωνα που ενημέρωσε και για το τέλος της συνεργασίας με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς, μετά τους Λαμ, Ζμέρχαλ και Μάρκες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λάζαρ Μάρκοβιτς.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 22 αγώνες, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Λάζαρ Μάρκοβιτς για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.