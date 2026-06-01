Παρελθόν άλλος ένας από τον Απόλλωνα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο τρίτος που ανακοινώνεται ότι φεύγει από την ομάδα της Λεμεσού
Mετά τους Λαμ και Πέδρο Μάρκες, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με άλλον έναν ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, παρελθόν από τους γαλάζιους αποτελεί και ο Γιάρομιρ Ζμέρχαλ.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάρομιρ Ζμέρχαλ.
Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 62 αγώνες, πετυχαίνοντας τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Γιάρομιρ Ζμέρχαλ για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.