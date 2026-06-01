Παρελθόν άλλος ένας από τον Απόλλωνα

Mετά τους Λαμ και Πέδρο Μάρκες, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με άλλον έναν ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, παρελθόν από τους γαλάζιους αποτελεί και ο Γιάρομιρ Ζμέρχαλ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάρομιρ Ζμέρχαλ.

Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 62 αγώνες, πετυχαίνοντας τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Γιάρομιρ Ζμέρχαλ για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.