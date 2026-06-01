Ανάρτηση Μάρκες αφήνοντας αιχμές για την αποχώρηση από τον Απόλλωνα

Ανάρτηση από τον Πέδρο Μάρκες, μετά την γνωστοποίηση για το διαζύγιο του με τον Απόλλωνα. Αν και σημειώνει ότι επιλέγει την σιωπή, φαίνεται να αφήνει αιχμές για τον τρόπο που ήρθε η αποχώρησή του από την ομάδα της Λεμεσού.

«Ήρθε η ώρα. Ήταν τρία χρόνια γεμάτα όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές και αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου αυτά τα χρόνια, τους προπονητές, το προσωπικό της ομάδας και όλους τους φιλάθλους.

Επιλέγω να παραμείνω σιωπηλός αυτή τη στιγμή και το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι έδωσα τα πάντα για αυτή την ομάδα, σε κάθε γκολ, σε κάθε ασίστ, σε κάθε ήττα και σε κάθε νίκη. Η αλήθεια πάντα επικρατεί.

Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα και της εύχομαι κάθε επιτυχία στην ευρωπαϊκή της πορεία την επόμενη σεζόν».