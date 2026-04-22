Λοσάδα: «Ευτυχώς ο Ασουνσάο έβαλε αυτό το εκπληκτικό γκολ και πιστεύω έφερε δικαιοσύνη το παιχνίδι»

Διαβάστε όσα είπε ο Ερνάν Λοσάδα μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ και την νίκη με 4-2.

«Με συγχωρείτε που με περιμένατε είχα κάποια πράγματα να πω στους παίκτες. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο ένα από τα καλύτερα που παίχθηκαν σε αυτή τη χώρα. Δεν μιλώ ούτε για τα γκολ ούτε για τις ευκαιρίες αλλά για την ενέργεια που είχαμε. Κι όταν έχεις αυτή την ενέργεια και τόσο κόσμο να σε στηρίζει είναι πολύ δύσκολο να μας κερδίσεις. Ξέρω ότι έχουμε μόνο το μισό της πρόκρισης. Τα δύο γκολ διαφορά δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εφησυχάζει. Στο β΄μέρος μας έλειψε η ενέργεια, δεν ήταν πρόθεση μας να δώσουμε τόσες πρωτοβουλίες στον αντίπαλο. Ήθελα να βάζαμε το 4ο γκολ. Όμως να μην ξεχνάμε με ποιον παίζαμε με ποιότητα. Το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα με πολλούς τίτλους και για αυτό δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου στο επόμενο παιχνίδι. Όταν έγινε το 3-2 απογοητεύτηκα διότι αυτό το παιχνίδι ήταν για τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά. Ευτυχώς ο Ασουνσάο έβαλε αυτό το εκπληκτικό γκολ και πιστεύω έφερε δικαιοσύνη το παιχνίδι»