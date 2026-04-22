Λοσάδα: «Ευτυχώς ο Ασουνσάο έβαλε αυτό το εκπληκτικό γκολ και πιστεύω έφερε δικαιοσύνη το παιχνίδι»

Οι δηλώσεις του Αργεντίνου προπονητή του Απόλλωνα

Διαβάστε όσα είπε ο Ερνάν Λοσάδα μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ και την νίκη με 4-2. 

«Με συγχωρείτε που με περιμένατε είχα κάποια πράγματα να πω στους παίκτες. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο ένα από τα καλύτερα που παίχθηκαν σε αυτή τη χώρα. Δεν μιλώ ούτε για τα γκολ ούτε για τις ευκαιρίες αλλά για την ενέργεια που είχαμε. Κι όταν έχεις αυτή την ενέργεια και τόσο κόσμο να σε στηρίζει είναι πολύ δύσκολο να μας κερδίσεις. Ξέρω ότι έχουμε μόνο το μισό της πρόκρισης. Τα δύο γκολ διαφορά δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εφησυχάζει. Στο β΄μέρος μας έλειψε η ενέργεια, δεν ήταν πρόθεση μας να δώσουμε τόσες πρωτοβουλίες στον αντίπαλο. Ήθελα να βάζαμε το 4ο γκολ. Όμως να μην ξεχνάμε με ποιον παίζαμε με ποιότητα. Το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα με πολλούς τίτλους και για αυτό δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου στο επόμενο παιχνίδι. Όταν έγινε το 3-2 απογοητεύτηκα διότι αυτό το παιχνίδι ήταν για τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά. Ευτυχώς ο Ασουνσάο έβαλε αυτό το εκπληκτικό γκολ και πιστεύω έφερε δικαιοσύνη το παιχνίδι»

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

