«Έδεσε» Ντιόν η Ανόρθωση

Παραμένει στα κυανόλευκα ο Μπαμπακάρ Ντιόν.

Η διοίκηση της Ανόρθωσης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο και φαίνεται πως προκύπτει… αίσιο τέλος ως προς την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στην ομάδα της Αμμοχώστου γνωρίζουν πως δεν τους… παίρνει να χάνουν ποδοσφαιριστές με ποιότητα και θετικά στοιχεία, λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών. Έτσι, κινήθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Από την πλευρά του, ο Ντιόν θα επιδιώξει να κάνει τη δική του… επανεκκίνηση, καθώς οι τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν κατά τη λήξασα σεζόν, δεν του έδωσαν την ευκαιρία να καθιερωθεί και να βοηθήσει την Ανόρθωση.