Επίσημη η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό

Επέστρεψε «σπίτι» του ο Κώστας Φορτούνης! Λίγη ώρα μετά την προαναγγελία, ήρθε και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού με την οποία επισημοποίησε την επιστροφή του αρχηγού ο οποίος σήκωσε το ιστορικό Conference League το 2024!

O Φορτούνης, θα είναι ξανά στα ερυθρόλευκα με την ΠΑΕ, να τον ανακοινώνει.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».