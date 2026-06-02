Φορτούνης: «Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λημέρια»

Ο Κώστας Φορτούνης, μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του, έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω του Olympiacos TV, μιλώντας για το συναίσθημα της επιστροφής, τη σχέση του με την ομάδα και τους στόχους της νέας σεζόν.

«Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω και άλλα».

Αναφέρθηκε στη σχέση του με την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια:

«Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με όλους, παίκτες και διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα, ήταν μονόδρομος για μένα».

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».