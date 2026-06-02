Ανακοίνωσε Οκκά η Ομόνοια Αραδίππου

Γύρισε σελίδα η Ομόνοια Αραδίππου μετά το διαζύγιο με τον Μαρίνο Σατσιά.

Τα «Περιστέρια» τα βρήκαν σε όλα με τον Γιάννη Οκκά κι έτσι εξέδωσαν την σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Οκκα!

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Οκκά στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον πάγκο της ομάδας μας για την φετινή ποδοσφαιρική σεζόν!».