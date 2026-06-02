Τέλος και ο Βρίκκης
Αποχωρήσεων συνέχεια στον Απόλλωνα
Αναλυτικά:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αγάπιο Βρίκκη.
Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 29 αγώνες, πετυχαίνοντας ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Αγάπιο Βρίκκη για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Γραφείο Τύπου
Απόλλων Λεμεσού