«Σημάδι» παραμονής από Αντετοκούνμπο

Κατευνάζει τα… πνεύματα και ηρεμεί όλα τα σενάρια για το μέλλον του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μίλησε στο κανάλι School of Hard Knocks στο ΥοuTube, όπου έριξε τη... βόμβα!

Συγκεκριμένα την ίδια στιγμή που ο μπασκετικός πλανήτης θεωρεί δεδομένη την αποχώρησή του, από τους Μπακς, ο Greek Freak, ανέφερε ότι επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα που γιγαντώθηκε, για πολλά χρόνια!

Η δήλωση του Γιάννη: «Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, "Ω, υπέροχα"! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα».