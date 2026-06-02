Ενίσχυση στον άσο για την ΑΕΚ, ανακοίνωσε Μούφτιτς

Ενίσχυση στον άσο για την ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για καταρχήν συμφωνία με τον 26χρονο Βεντάντ Μούφτιτς.

Αναλυτικά: «Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Βόσνιο τερματοφύλακα Vedad Muftic για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο πριν την έναρξη της προετοιμασίας για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής.

Ο Vedad Muftic αγωνιζόταν στην FK Zeljeznicar Sarajevo, αρχικά στα τμήματα υποδομής (34 συμμετοχές) και ακολούθως στην 1η ομάδα (131 συμμετοχές)».