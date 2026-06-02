Σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ - Αναλύεται η επόμενη μέρα

Ανοίγει και… επίσημα το κεφάλαιο «νέα σεζόν» στην ΑΕΛ.

Αυτή την ώρα (18:30) πραγματοποιείται η ετήσια Γενική Συνέλευση, όπου αφ’ ενός θα επικυρωθεί η παραμονή του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου στην προεδρία (δεν υπέβαλε άλλος συνδυασμός υποψηφιότητα) και αφετέρου θα γίνει ο απολογισμός της λήξασας περιόδου.

Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων θα αναλύσει όλα όσα προηγήθηκαν, ενώ σημαντική αναμένεται πως θα είναι η συζήτηση που θα αφορά στο οικονομικό το οποίο σαφώς και συνδέεται με το αγωνιστικό. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο προγραμματισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφού η παραμονή του Μαρτίνς έκλεισε νωρίς.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων μετά το πέρας της Συνέλευσης...